Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’ya bakın! Son haliyle kendine hayran bıraktı

Son Arzum, Taa Uzak Yollardan, Caddelerde Rüzgar, Başıma gelenler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Nilüfer, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, şimdi ise haber spikeri Reha Muhtar ile yıllar önce çocuk esirgeme kurumundan evlatlık edindikleri biricik kızı Ayşe Nazlı ile gündem oldu. Şimdilerde 23 yaşında olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler hayran kaldı. Güzelliğiyle büyüleyen Ayşe Nazlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Nilüfer'in el bebek gül bebek baktığı güzeller güzeli kızı...