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SON DAKİKA: Gülşen'in ev hapsi kaldırılmıştı... Karakola giderek imza verdi işte o anlar!

SON DAKİKA: Gülşen'in ev hapsi kaldırılmıştı... Karakola giderek imza verdi işte o anlar!
15.09.2022 17:40

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Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Gelişmelerin ardından Gülşen adli kontrol için bugün Levent Polis Merkezi'ne giderek imza verdi.

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Ev hapsi kararı kaldırılan Gülşen karakola giderek imza verdi, işte o anlar...
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