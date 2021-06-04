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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç gözlerden uzak tutuyor kem gözlerden sakınıyor! 3. çocuğa hamile olan Bergüzar Korel...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç gözlerden uzak tutuyor kem gözlerden sakınıyor! 3. çocuğa hamile olan Bergüzar Korel...
04.06.2021 12:30
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Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2006 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2010 yılında ilk çocukları Ali Ergenç'i, 2020'nin başlarında ise ikinci çocukları Han Ergenç'i kucaklarına almışlardı. 38 yaşındaki Bergüzar Korel, yeni dizi projesinin hazırlıklarını sürdürürken projesi iptal oldu. Nedeni ise Bergüzar Korel'in hamileliği. Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurmuştu kısa bir süre önce. Herkes 3. bebeğinin ne zaman geleceğini, Bergüzar Korel'in hamileliğini merak ederken diğer bir yanda da çiftin gözden uzak tuttukları 2 çocuğu merak ediliyor.


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