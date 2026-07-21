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Serdar Ortaç'tan üzen açıklama! Ayağa kalkamadı

Serdar Ortaç'tan üzen açıklama! Ayağa kalkamadı

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MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, klip çekiminde ayakta durmakta zorlandı. 30 gün hastanede tedavi gören Ortaç, sağlık durumunu anlattı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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