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Serdar Ortaç'tan üzen açıklama! Ayağa kalkamadı
Serdar Ortaç'tan üzen açıklama! Ayağa kalkamadı
Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 09:41
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MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, klip çekiminde ayakta durmakta zorlandı. 30 gün hastanede tedavi gören Ortaç, sağlık durumunu anlattı.
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