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Beylikdüzü'nde seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi
Beylikdüzü'nde seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi
Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 10:38
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Beylikdüzü'nde seyir halinde olan metrobüsten aniden dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
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