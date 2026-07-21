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Beylikdüzü'nde seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi

Beylikdüzü'nde seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi

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Beylikdüzü'nde seyir halinde olan metrobüsten aniden dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

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Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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