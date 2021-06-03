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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç gözlerden uzak tutuyor kem gözlerden sakınıyor! 3. çocuğa hamile olan Bergüzar Korel...

Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2006 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2010 yılında ilk çocukları Ali Ergenç'i, 2020'nin başlarında ise ikinci çocukları Han Ergenç'i kucaklarına almışlardı. 38 yaşındaki Bergüzar Korel, yeni dizi projesinin hazırlıklarını sürdürürken projesi iptal oldu. Nedeni ise Bergüzar Korel'in hamileliği. Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurmuştu kısa bir süre önce. Herkes 3. bebeğinin ne zaman geleceğini, Bergüzar Korel'in hamileliğini merak ederken diğer bir yanda da çiftin gözden uzak tuttukları 2 çocuğu merak ediliyor. İşte başta Bergüzar Korel ve Halit Ergenç olmak üzere ünlülerin çocukları.

03.06.2021 16:53 - Son Güncelleme: 03.06.2021 16:53
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç gözlerden uzak tutuyor kem gözlerden sakınıyor! 3. çocuğa hamile olan Bergüzar Korel...

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç gözlerden uzak tutuyor kem gözlerden sakınıyor! 3. çocuğa hamile olan Bergüzar Korel...

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR

Mutlu evlilikleri süren çiftten bir müjdeli haber daha geldi. 38 yaşındaki Korel, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç gözlerden uzak tutuyor kem gözlerden sakınıyor! 3. çocuğa hamile olan Bergüzar Korel...

KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla herkese sürpriz yaptı. Korel'ın karnının belirginleştiği kare kısa sürede beğeni topladı. Öte yandan herkes Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin diğer 2 çocuğunu merak ediyor. İşte başta Korel-Ergenç çiftinin çocukları olmak üzere ünlülerin çocukları.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç gözlerden uzak tutuyor kem gözlerden sakınıyor! 3. çocuğa hamile olan Bergüzar Korel...

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç gözlerden uzak tutuyor kem gözlerden sakınıyor! 3. çocuğa hamile olan Bergüzar Korel...