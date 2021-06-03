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Yılın aşk bombası patladı! İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü fena yakalandı

Yılın aşk bombası patladı! İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü fena yakalandı
03.06.2021 23:47
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Masumiyet dizisinde birlikte rol alan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü’nün aş yaşadıkları iddia edilmişti. Ancak İlayda Alişan “İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor” diyerek iddiaları yalanlamıştı. İkili, Bodrum’da el ele Magazin Burada objektiflerine takıldı.


Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülerde Serkay Tütüncü, İlayda Alişan'ın elini öpmesi ve ardından ünlü oyuncunun sevgilisine gülümsemesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin ardından "Hani yalandı", "Çok mutlu olduk, İnşallah uzun sürer" gibi yorumlarda bulundu.

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