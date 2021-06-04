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Ölümden dönen Burak Sergen'den bomba sürpriz! Nihan Ünsal ile evlendi...

Ölümden dönen Burak Sergen'den bomba sürpriz! Nihan Ünsal ile evlendi...
04.06.2021 12:48
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Burak Sergen ve Nihan Ünsal'dan bomba sürpriz! Ölümden dönen Burak Sergen 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile dünyaevine girdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sadakatsiz gibi dizilerde canlandırdığı karakterler ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan 60 yaşındaki usta oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve corona virüsü nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Durumu ağırlaşan oyuncu, günlerce entübe edilerek tedavi görmüştü. Geçtiğimiz hafta taburcu edilen Burak Sergen, her daim yanında olan nişanlısı Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu. İşte aile arasında gerçekleşen nikah töreninden kareler...


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