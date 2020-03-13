Beren Saat ile Kenan Doğulu koronavirüse yakalandı iddiası! Londra'ya tatile gitmişlerdi... 13.03.2020 14:03

Beren Saat ile Kenan Doğulu, geçtiğimiz hafta Beren Saat'in doğum gününü kutlamak için Londra'ya tatile gitmişlerdi. Ortaya atılan koronavürüs iddiası herkesi şoke etti. Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen koronavirüs dünyanın çeşitli yerlerinde yayılmaya başladı. Son olarak Türkiye'de görülen virüs hakkında uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı, yurt dışından dönen vatandaşların 14 gün kendilerini evde izole etmelerini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, 60-65 yaş üstündekilerin, riskli bir hastalık durumu olmasa bile mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemeleri gerektiği konusunda uyarmıştı. Ancak 14 gün boyunca evde izole olması gereken Kenan Doğulu'nun bu kurala uymadığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...