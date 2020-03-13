İtalya'dan gelen Şeyma Subaşı ve sevgilisi 14 gün karantina kuralına uymadı! İçişleri Bakanlığı harekete geçti... 13.03.2020 18:11

Şeyma Subaşı karantinaya mı alınacak? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede binlerce ölüme neden olan koronavirüs vakası son olarak Türkiye'de görüldü. Şeyma Subaşı'nın İtalya’dan gelen sevgilisi Guido Senia'nın 14 gün kuralına uymaması üzerine deport edilmesi gündeme geldi ve İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte deport etmekle ilgili araştırma yapıyor. Peki, deport etmek ne demek, nedir? İşte merak edilenler...

Şeyma Subaşı karantinaya mı alınacak sorusu gündem oldu. Koronavirüs vakasının görüldüğü İtalya'dan, ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'den sonra en fazla vakanın yaşandığı ülkede 1016 kişi hayatını kaybetti. Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ise Şeyma Subaşı için Türkiye'ye geldi.

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı. Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'nın düşüncesiz tavrı sosyal medyada büyük tepki gördü.

ŞEYMA SUBAŞI KARANTİNAYA MI ALINACAK?

Vatandaşlar Şeyma Subaşı ve sevgilisi gibi bir çok yabancı vatandaşın İstanbul'un Cihangir, Bebek gibi semtlerinde dolaştığına dikkat çekerek, "Bebek ve Cihangir, İtalya seyahatinden dönen ünlü ve zengin tiplerle dolu! Hiç biri 14 gün kuralına uymuyor. Parası olan virüsle dolaşıyor" şeklinde tepkilerini gösterdi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Şeyma Subaşı ve sevgilisi Gudio Senia için İçişleri Başkanlığı'nın harekete geçtiğini yaptığı paylaşımla duyurdu. Işık yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan gelen sevgilisinin deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı öne sürdü.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı 2 Temmuz 1990 doğumludur. Var mısın Yok musun yarışması ile tanınan Şeyma Subaşı, yarışmadan 69 bin TL kazanmıştır. Yarışmadan sonra çeşitli projelerde yer alan Şeyma Subaşı, moda tasarımcılığı yapmaktadır. " Yok Böyle Dans " adlı yarışma da, Acun Ilıcalı Moda Tasarımcısı olarak görev vermiştir. Yarışmacıların kostümlerini hazırlayarak, burada daha fazla kendini göstermeyi başarmıştır. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır.