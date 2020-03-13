Beren Saat ile Kenan Doğulu koronavirüse yakalandı iddiası! Londra'ya tatile gitmişlerdi...

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz hafta yeni yaşına giren Beren Saat'in doğum gününü kutlamak için yurt dışına tatile çıktı. Evliliklerinde ikinci baharı yaşayan çiftin, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan ve 4 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan koronavirüse aldırış etmemesi herkesi şaşkına çevirdi.