Benzincide panik anları... Deniz Akkaya ile Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi

Manken Deniz Akkaya ile Hakan Hatipoğlu Akatlar'da bir benzincide görüntülendi. Karşısında bir anda muhabirleri görünce panik olan ikiliden Hakan Hatipoğlu önce el kol hareketleriyle tepki gösterdi, ardından “Hayda! Hayret bir şey, burada ne işiniz var?" sorusunu yöneltti. “Deniz Hanım’la peş peşe benzin alıyoruz” diye açıklama yapan Hakan Hatipoğlu, Deniz Akkaya’yla “Denizciğim bekliyorum bak, mutlaka ara. Hadi iyi akşamlar” diyerek vedalaştı ve soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

Eski manken Deniz Akkaya ve sunucu Hakan Hatipoğlu, Akatlar'daki benzincide görüntülendi. Objektifleri karşısında gören ikili panik oldu. O anlar ise kameralara işte böyle yansıdı...

Hürriyet'in haberine göre; Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu, önceki akşam Akatlar'daki bir benzin istasyonunda objektife takıldı. İki ünlü isim, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaşadı.



Önce el kol hareketleriyle tepki gösteren ve muhabirlere "Hayda! Hayret bir şey, burada ne işiniz var?" diye soran Hatipoğlu, daha sonra "Deniz Hanım'la peş peşe benzin alıyoruz" diye açıklama yaptı.



"DENİZCİĞİM BEKLİYORUM MUTLAKA ARA"

Akkaya'yla "Deniz'ciğim bekliyorum bak, mutlaka ara. Hadi iyi akşamlar" diyerek vedalaşan Hakan Hatipoğlu, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

"HAYROLA BURADA NE İŞİNİZ VAR?"

Deniz Akkaya da şaşkınlığını "Hayrola burada ne işiniz var?" diyerek dile getirdi. "Röportaj yapamayacağım kusura bakmayın, benzin aldım gidiyorum" diyen eski manken, benzincide Hakan Hatipoğlu'yla denk gelmesi sorulduğunda ise "Allah'ın işi" yorumunu yaptı.



Deniz Akkaya benzinciden ayrılırken, Hakan Hatipoğlu halen istasyondaydı.

"HALI SAHA MAÇINA GİDİYORUM"

Hatipoğlu, "Deniz Hanım sizinle görüntülenince panik oldu, 'Allah'ın işi' dedi. Ne diyorsunuz bu tepkisine?" sorusuna, "Arkadaşlar o benim sorunum değil. Ben evimden çıktım, halı saha maçına gidiyorum" diye yanıt verdi.