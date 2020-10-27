Dilber Ay’ı, Aslı Enver ya da Gökçe Bahadır'ın canlandıracağı konuşuluyordu! Rolü Büşra Pekin kaptı...

Geçen sene kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü türkücü Dilber Ay'ın hayatı film oluyor... Sanatçıyı Aslı Enver ya da Gökçe Bahadır'ın canlandıracağı konuşuluyordu. Merhum sanatçının çocukluğunu ses yarışmasıyla adını duyuran Zeliha Kendirci, gençliğini ise ünlü oyuncu Büşra Pekin canlandıracak.

Geçen sene kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü türkücü Dilber Ay'ın hayatı film oluyor... Merhum sanatçının çocukluğunu ses yarışmasıyla adını duyuran Zeliha Kendirci, gençliğini ise ünlü oyuncu Büşra Pekin canlandıracak.

Büşra Pekin, sanatçının videolarını izleyerek şimdiden rolüne hazırlanmaya başladı. Güzel oyuncu, yurt dışından getirilen özel plastik makyaj malzemesi ile Dilber Ay'a benzetilecek. Hakan Kırkavaç'ın yöneteceği film Kasım'da çekilecek.

Bir süredir diyet yaparak incecik bir görüntüye kavuşan Pekin'in rolü için kilo alıp almayacağı merak konusu oldu...

13 yaşında evlendirilen sanatçı, ses yarışmasıyla ünlenmişti...