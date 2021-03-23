Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı! Soral kardeşlerden çocukluk paylaşımı

Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı! Abla Hande Soral çocukluk fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Soral kardeşler, çocukluk fotoğraflarıyla dikkat çekti. Soral ailesi 2 Şubat 1987'de ilk kızları Hande'yi kucağına aldı. Ardından Bensu ve Bedirhan ikiz olarak dünyaya geldi ve 3 kardeş şimdilerde ekranların en yetenekli isimlerinden... Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat veren Hande Soral, ikiz kardeşleri Bensu ve Bedirhan ile 28 yıl öncesine gitti. Kısa sürede gündem olan Soral kardeşlerin çocukluk hallerini görenler, ünlü kardeşleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.