Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı! Abla Hande Soral çocukluk fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu

Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa, "Sana olan aşkımın 30. yılı kutlu olsun! Hep böyleydik, hep de böyle kalalım olur mu? Mutlu yıllar diğer yarım Bedirhan Soral ve bizim elimizi bir an olsun bırakmayan aşkımız ablamız Hande Soral! Sizi çok seviyorum." notunu yazdı.