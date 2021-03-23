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Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı! Abla Hande Soral çocukluk fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu

Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı! Abla Hande Soral çocukluk fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Soral kardeşler, çocukluk fotoğraflarıyla dikkat çekti. Soral ailesi 2 Şubat 1987'de ilk kızları Hande'yi kucağına aldı. Ardından Bensu ve Bedirhan ikiz olarak dünyaya geldi ve 3 kardeş şimdilerde ekranların en yetenekli isimlerinden... Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat veren Hande Soral, ikiz kardeşleri Bensu ve Bedirhan ile 18 yıl öncesine gitti. Kısa sürede gündem olan Soral kardeşlerin çocukluk hallerini görenler, ünlü kardeşleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

23.03.2021 15:13 - Son Güncelleme: 23.03.2021 15:13
Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı! Abla Hande Soral çocukluk fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu

Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı! Abla Hande Soral çocukluk fotoğraflarını paylaşınca ünlü kardeşler 28 yıl önceki halleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı! Abla Hande Soral çocukluk fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu

23 Mart 1991 doğumlu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral, yeni yaş günlerini kutladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu olan ablaları Hande Soral ise kardeşleriyle 28 yıl öncesine götürerek gündeme bomba gibi düştü.

Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı! Abla Hande Soral çocukluk fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu

Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa, "Sana olan aşkımın 30. yılı kutlu olsun! Hep böyleydik, hep de böyle kalalım olur mu? Mutlu yıllar diğer yarım Bedirhan Soral ve bizim elimizi bir an olsun bırakmayan aşkımız ablamız Hande Soral! Sizi çok seviyorum." notunu yazdı.

Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı! Abla Hande Soral çocukluk fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu

Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral ise, "Bu sene eski günlerdeki gibi aynı giyindik bence bu geleneği sürdürmeliyiz mutlu yıllarımız olsun ikizim" notuyla karşılık verdi.

Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı! Abla Hande Soral çocukluk fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu

Abla Hande Soral ise kardeşleriyle 28 yıl önceki ve sonraki hallerini paylaştı. Kısa sürede dikkat çeken Hande-Bensu ve Bedirhan Soral kardeşlerin çocukluk haline bakın! İşte magazin gündeminden düşmeyen ünlü isimler ve kardeşleri...