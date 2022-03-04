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Hande Erçel İçine bir şey giymediği göğüs dekoltesiyle akılları baştan aldı!

Hande Erçel İçine bir şey giymediği göğüs dekoltesiyle akılları baştan aldı!
04.03.2022 09:34

OTOMATİK OYNAT

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Son dönemin en çok konuşulan kadınlarından biri Hande Erçel... Sevgilisi Kerem Bürsin ile yaşadığı ayrılık, Demet Özdemir'le yaşadığı iddia edilen sorunlar ve kıskançlık krizleri, rol aldığı reklamlar, Instagram paylaşımları derken, attığu her adım olay oluyor neredeyse. Son olarak sevgilisi Kerem Bürsin'le olan fotoğraflarını silerek, ayrılığı sözle doğrulamasa da hamlesiyle doğrulayan Hande Erçel, öyle bir poz paylaştı ki sosyal medya yangın yerine döndü. Bu pozlarda da ablası Gamze Erçel'in parmağı vardı.

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