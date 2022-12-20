Haberler Magazin Videoları Bahar Candan'ın ifşa görüntüleri videosu internete yayıldı! Asansöre çırılçıplak bindi! Sansürsüz videosu infial yarattı!

Bahar Candan'ın ifşa görüntüleri videosu internete yayıldı! Asansöre çırılçıplak bindi! Sansürsüz videosu infial yarattı!

Bahar Candan'ın ifşa görüntüleri videosu internete yayıldı! Asansöre çırılçıplak bindi! Sansürsüz videosu infial yarattı!
20.12.2022 10:08 - Son Güncelleme: 20.12.2022 10:13

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Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Bahar Candan bu kez yaptığı Instagram paylaşımıyla gündemde. Asansöre çırılçıplak binen Bahar Candan yetmedi üzerine bir de bu anları Instagram hesabında paylaştı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Bahar Candan için 'Allah ıslah etsin' yorumunda bulundu.

Magazin Videoları

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi. Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti. Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızdı. Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaştı.Candan videoda elinde bir havluyla üzerini kapatırken kameraya göğüslerini ve kalçasını gösteriyor.

İŞTE O SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Bu anlar sosyal medyada olay olurken "Bu ne rezillik", "Para için yazık yaptıklarına bak" tepkileri yağdı.

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