Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Bahar Candan bu kez yaptığı Instagram paylaşımıyla gündemde. Asansöre çırılçıplak binen Bahar Candan yetmedi üzerine bir de bu anları Instagram hesabında paylaştı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Bahar Candan için 'Allah ıslah etsin' yorumunda bulundu.