Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel itirafı! Ayrılık sürecini anlattı: "Çocuklarımızı düşünmeyi başardık"
Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programında özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çağla Şıkel ile yaşadığı ayrılık sürecini değerlendiren Altuğ, ayrılığın alışılması zor bir dönem olduğunu ifade etti. İki çocuğunun annesi Çağla Şıkel ile çocuklarını düşünerek hareket etmeyi başardıklarını belirten sanatçının açıklamaları dikkat çekti.
Emre Altuğ, A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programında Çağla Şıkel ile ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ayrılığın alışılması zor bir dönem olduğunu belirten sanatçı, çocuklarını düşünerek hareket etmeyi başardıklarını söyledi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin