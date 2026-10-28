Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 17:12

Emre Altuğ, A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programında Çağla Şıkel ile ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ayrılığın alışılması zor bir dönem olduğunu belirten sanatçı, çocuklarını düşünerek hareket etmeyi başardıklarını söyledi.