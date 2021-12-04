Aziz'in Efnan'ın Simay Barlas'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kadrosunda Damla Sönmez, Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Suzan Kardeş gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde Efnan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Simay Barlas, oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Barlas'ın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Barlas'ın aynı dizide rol aldığı eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Simay Barlas'ın kendisi gibi oyuncu olan eski aşkı...