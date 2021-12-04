Bergüzar Korel'i minik Leyla'yı uyuttuğu anları paylaştı! 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocukları Leyla'yı geçen ay kucaklarına almıştı. Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bergüzar Korel, Leyla adını verdiği minik kızı ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, kızını uyuttuğu anlara ait karelerini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun yakın dostu Esra Erol ise anne-kızın sevimli hallerine kayıtsız kalmadı ve yorumda bulundu. İşte Bergüzar Korel'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o paylaşımı...