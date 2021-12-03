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Haberler Magazin Aziz’in Efnan’ın Simay Barlas’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer eski aşkıyla aynı dizide...

Aziz’in Efnan’ın Simay Barlas’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer eski aşkıyla aynı dizide...

Aziz'in Efnan'ın Simay Barlas'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kadrosunda Damla Sönmez, Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Suzan Kardeş gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde Efnan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Simay Barlas, oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Barlas'ın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Barlas'ın aynı dizide rol aldığı eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Simay Barlas'ın kendisi gibi oyuncu olan eski aşkı...

03.12.2021 22:52 - Son Güncelleme: 03.12.2021 22:57
Aziz’in Efnan’ın Simay Barlas’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer eski aşkıyla aynı dizide...

İlk oyunculuk tecrübesini 2014 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas, şimdilerde Aziz'de canlandırdığı Efnan karakteriyle adından söz ettiriyor.

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Aziz’in Efnan’ın Simay Barlas’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer eski aşkıyla aynı dizide...

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Balas'ın özel hayatı da merak edilip araştırılıyor.

Aziz’in Efnan’ın Simay Barlas’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer eski aşkıyla aynı dizide...

5 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak ediliyor. Barlas'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Aziz’in Efnan’ın Simay Barlas’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer eski aşkıyla aynı dizide...

İşte başta Simay Barlas olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Aziz’in Efnan’ın Simay Barlas’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer eski aşkıyla aynı dizide...

ESRA BİLGİÇ

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