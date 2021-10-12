ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Ekim 2021 Salı bugünkü programı izle

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Yasaklı bitki mi saplantılı ilgi mi? Mustafa Kut cinayetinde çember daralıyor! Günlerdir kayıp bir adam, didik didik arandı, arabası bulundu! Şüpheli arkadaşlar, kuzenden gelen kuşkulu açıklamalar... Necati Selçuk Gül'ün şüpheli kaybı Müge Anlı'da! Müge Anlı'da çözülen bir cinayet, 7 yıl sonra açığa çıkan bir olay! Kayıptı kuyuda bulundu. İlk duruşmadan notlar. Cinayet sanığı kuzen itiraf etti mi?Levent Karaduman cinayeti davasında yaşananlar Atv canlı yayınında.