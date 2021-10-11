Haberler Magazin Videoları Altın Portakal'a damga vuran olayda Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın olayında sessizliğini bozdu: ''Selahattin Demirtaş'a...''

Altın Portakal'a damga vuran olayda Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın olayında sessizliğini bozdu: ''Selahattin Demirtaş'a...''

Altın Portakal'a damga vuran olayda Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın olayında sessizliğini bozdu: ''Selahattin Demirtaş'a...''
11.10.2021 12:00 - Son Güncelleme: 11.10.2021 12:00
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Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın'la arasında geçen diyalog sonrası sosyal medyada linç kampanyası başlatılan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu. Yurt dışında büyüyen, Avrupa ve Amerika'da birçok projede rol alan ünlü sanatçı Tamer Karadağlı, yaşının ilerlemesiyle birlikte daha milliyetçi olduğunu söyledi. Yalçın'a terörün siyasi ayağı HDP milletvekillerive CHP'li Kaftancığlu'nun sahip çıktığına dikkat çeken Karadağlı, "Benim duruşum da belli olan bir duruş. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın bir süre önce konuk olduğu Youtube yayınında, terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş için özgürlük istediği ortaya çıkmıştı.

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