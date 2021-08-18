Asuman Dabak Çanakkale'ye tavuğa giderken evdeki bulgurdan oldu! 2.5 milyon lirası yok olup uçtu

Usta oyuncu Asuman Dabak akıllara zarar bir şekilde dolandırıldı. 2013 yılında Cihangir'deki evini satışa çıkaran Asuman Dabak'ın evine İsmail Derya isimli kişi talip oldu. Asuman Dabak'a 'evi neden satışa çıkardığını' sorduğunda 'tavuk restoranı açacağım' cevabı alan İsmail Derya'nın planı işlemeye başladı ve Asuman Dabak'a ortalık teklifinde bulundu. Sonrasında ise olanlar oldu. Savcılık, Dabak’a ait çekleri imzalayarak sahtecilik suçu işleyen iş insanı hakkında dava açtı. İşte detaylar...

Asuman Tavak Çanakkale'ye tavuğa giderken evdeki bulgurdan oldu! 2.5 milyon lirası yok olup uçtu... Tavuk restoranı açmak isteyen oyuncu Asuman Dabak, ortak olmak üzere anlaştığı İsmail Derya tarafından 2,5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Savcılık, Dabak'a ait çekleri imzalayarak sahtecilik suçu işleyen iş insanı hakkında dava açtı.

2013 yılında Cihangir'de bulunan evini satışa çıkaran tiyatrocu Asuman Dabak'ın evini görmek için gelen İsmail Derya, Dabak'a evi neden sattığını sordu.

Oyuncu, restoran açmak istediğini söyledi. Derya ise Çanakkale'de açacağı bir restoran olduğunu söyleyerek Dabak'a ortaklık teklif etti.

ÇANAKKALE KARARI

Çanakkale'de restoran açmak üzere anlaşma yapan oyuncu, bankaya çek hesabı açtırdı, ortağına da 10 adet boş şekilde imzaladığı çek yaprağı bıraktı. Bir süre sonra bankadan aranan ünlü oyuncu çeklerin karşılıksız olduğu haberini aldı.

Derya ise Dabak'a borcu olduğu başka kişiler tarafından kaçırıldığını ve çek yapraklarını bu kaçıran insanlara verdiğini söyledi. Bir süre sonra Dabak hakkında icra takibi yapıldı. İcralık olan Dabak, icra takibi başlatan şahısları tanımadığını ve Derya tarafından 2.5 milyon lira dolandırıldığını ileri sürdü. Derya'ya, resmi belgede sahtecilik suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ÇEKLERI İMZALADIM'

İSMAİL Derya, oyuncuyla bir mal alım satım işinde tanıştıklarını, oyuncunun kendisine restoran açmak istediğini söylediğini ve ortak olmak istediğini ilettiğini kaydetti.

Derya, ünlü oyuncunun İsviçre'de bulunduğu bir sırada sepette tavuk, patates satıldığını gördüğünü, "Bunu Türkiye de yaparsak para kazanırız. Aynı zamanda ben televizyoncuları buraya getirip reklam yaptırırım, ortalığı ayağa kaldırırım" diyerek kendisini ikna ettiğini belirtti.

Çeklerin bazılarını imzaladığını kabul eden Derya, "Tavuk bayisine teslim ettiğim çekin akıbetini bilmiyorum" dedi.