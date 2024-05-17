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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 13:24 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 13:24

Yetkisi yok fikri çok! Sözde 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a Reklam Kurulu'ndan ağır ceza! Savunması pes dedirtti!

Son dakika haberleri... Sosyal medyada kendini ‘cinsel terapist’ olarak nitelendiren ve sapkın ve bilgilendiricilikten uzak videolarıyla adından söz ettiren Buse Aydın, Reklam Kurulu tarafından cezaya çarpıtılırdı. Takvim, Buse Aydın'ın paylaşımlarını mercek altına aldı. İşte detaylar...

TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformlarında sapkın ve bilgilendiricilikten uzak videolarıyla bilinen 'Psikolog Buse Aydın' isimli kişiye ceza verildi.

UZMANLIĞI BULUNMUYOR
Aydın, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları gibi alanlarda uzmanlığı bulunmamasına rağmen kendisini 'cinsel terapist' olarak tanıtması nedeniyle cezaya çarptırıldı. Reklam Kurulu'nun Buse Aydın'a kestiği cezanın 550 bin 59 TL olduğu öğrenildi.

Karar Reklam Kurulu'nun sayfasında yayınlandı.

İşte o ceza:

İçeriklerini kaldırılan Aydın, kendini sosyal medya hesabından savundu.

CİNSEL DANIŞMAM DEMEM GEREKİYORMUŞ
Hakkında verilen cezaya ilişkin olarak sosyal medya hesabının hikaye bölümünden açıklamalarda bulunan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle psikolog olmamla ilgili problem yok. Bildiğiniz gibi ben hep 'cinsel terapist' olarak başlıyordum videolarıma ancak 'cinsel terapist' diye bir unvan olmadığı için cinsel danışman dememem gerekiyormuş. Birinci ceza nedeni bu.

İkinci ceza nedeni olarak vajinismus, erken boşalma gibi hastalık olarak kabul edilen videolar hekimlerin alanına girdiği için bu konular hakkında bilgi vermemem gerekiyormuş. Dolayısıyla videoları kaldırdık. Bu arada bu videolardan birçok kişi yararlanmış durumdaydı. Kanala gelen çok güzel mesajlar vardı."

Aydın, "Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor malumunuz. Problem yok içeriği değiştirdik komple. Yaptığım işte bir değişim olmadı sadece unvanı değiştirdik" diyerek pes dedirten bir açıklamaya attı.

VİBRATÖR HEDİYE ETTİ

Aydın'ın 18 yaşından küçük çocukların da bulunduğu sosyal medya hesaplarından zaman zaman çekilişler de düzenlediği bilinmekte. Bu çekişlilerde ise sapkınlığı daha da fazla ileriye taşıyarak 'vibratör' hediye ettiği görüldü.

İşte Buse Aydın'ın sapkın paylaşımları...

BUSE AYDIN KİMDİR?
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Buse Aydın, uzman olamamasına rağmen cinsel psikoloji alanında çektiği videolarla biliniyor.

Psikolog Buse Aydın ile alakalı ulaşılabilen kişisel bilgiler oldukça kısıtlı. Bir Youtube programına konuk olarak katılan Buse Aydın, burada 24 yaşında olduğunu dile getirdi. Kendine has tarzı ve canlı yayınlarda yöneltilen sorulara verdiği mizahi yanıtlar, Aydın'ın bir psikologdan ziyada sosyal medya fenomeni olarak ünlenmesini sağladı.

TikTok'ta açtığı yayınlarla bilinen Aydın, YouTube kanalında da videolar paylaşıyor.

Instagram'da daha geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Psikolog Buse Aydın'ın aydınpsikoloji sayfasını tam 441 bin kişi takip ediyor.

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