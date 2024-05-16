Son dakika haberleri... Kara para aklama soruşturmasından 6 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Candan son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi. Cezaevinden çıktıktan sonra 10 günde 20 kilo alan Candan'ın yüzündeki değişim de gözden kaçmadı. Fenomen hakkındaki eleştirilere 'Çevremde çok zengin var' diyerek isyan ederken, "İki animasyon karakteri bir korku filminin içine konuldu seyretmekten keyif alan kitle olabilir. Cezaevine bundan sonra cesedimi koyabilirler" dedi.