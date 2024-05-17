SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk edildi! Müge Anlı duyurdu: Ormanlık alanda bulundu

Müge Anlı son dakika haberleri... Müge Anlı'da haftalarca aranan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Programda Şaban'ın eski eşi Emine Karabulut ile yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün yasak aşk yaşadığı tespit edildi. Cinayeti itiraf eden Emine, Burhanettin'in Şaban'a önce beyzbol sopası ile vurduğunu daha sonra ise iple boğduğunu söyledi. Ancak Burhanettin, hakkındaki iddiaları inkar etti. Cinayetle ilgili Ataş'ın aralarında aile yakınlarının da bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi. Burhanettin'in suçu Mert'e attığı öğrenildi. Bu durum üzerine Emine, başta yaktığını söylediği beyzbol sopasın yerini itiraf etti.