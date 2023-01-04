Aslı Enver güneşlendiği anları paylaştı! Son haline bakın...

Kavak Yelleri'nde Mine, Suskunlar'da Ahu Kumral ve İstanbullu Gelin'de Süreyya rolleri ile hafızalara kazınan Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2 ay önce Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenen ve müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran oyuncu, düğün sonrası hamilelik haberleriyle gündem oldu. Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan Aslı Enver, güneşlendiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. Aslı Enver'in eşiyle verdiği sarmaş dolaş pozlar da büyük ilgi gördü. Öte yandan ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in o pozları...