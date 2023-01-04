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Masterchef'ten elenen Burak Kaya çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o dizide rol almış…

Masterchef'ten elenen Burak Kaya çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o dizide rol almış…
04.01.2023 10:39 - Son Güncelleme: 04.01.2023 10:39

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Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen şef adaylarının yarıştığı Masterchef'te artık sona doğru geliniyor. Beyaz önlüğü giyen 4 yarışmacı belli oldu. Yarışmaya son olarak veda eden isim ise Burak Kaya. Yarışmanın başından bu yana dikkat çeken isimlerden biri Burak Kaya. Zaman zaman bazı polemiklere girse de genel olarak yarışmanın yalnız kovboyu olan Burak Kaya günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte haberin detayları...

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Elenmesinin ardından Burak Kaya günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

İstanbul'da yaşadığı bilinen Burak, aslında oyunculuk yapıyor. Jüri üyeleriyle sohbet ettiği esnada daha önce Hollywood'da küçük bir rolde yer aldığını da dile getirdi.

Reklam filmlerinde rol aldığını dile getiren Burak, 7 yıl ara vermesinin ardından yeniden kendini mutfakta görmek istemiş.

2006 yılında ünlü Şef Max'ten mutfak eğitimi aldığı bilinen Burak, yarışmaya katıldığı ilk elemelerden itibaren dikkat çeken isimlerden.

Masterchef'ten elenen Burak Kaya çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı'nın harekete geçtiği iddia edilmişti:

ELİF DİZİSİNDE ROL ALMIŞ

Burak Kaya hakkında araştırma yapanlarsa, Elif dizisinde rol aldığını görünce inanamadı.

Masterchef'ten elenen Burak Kaya çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı'nın harekete geçtiği iddia edilmişti:

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