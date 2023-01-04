Masterchef'ten elenen Burak Kaya çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o dizide rol almış…

Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen şef adaylarının yarıştığı Masterchef'te artık sona doğru geliniyor. Beyaz önlüğü giyen 4 yarışmacı belli oldu. Yarışmaya son olarak veda eden isim ise Burak Kaya. Yarışmanın başından bu yana dikkat çeken isimlerden biri Burak Kaya. Zaman zaman bazı polemiklere girse de genel olarak yarışmanın yalnız kovboyu olan Burak Kaya günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte haberin detayları...