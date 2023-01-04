Özge Özpirinçci'den olay pozlar! Umut Evirgen'in objektifinden çıkan bomba kareler ortalığı salladı görenler, 'Anne olduktan sonra ilk poz' yorumları yaptı. Dilan Çiçek Deniz, Farah Zeynep Abdullah, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün derken son dönemin çapkın ismi olarak magazin gündeminde yer alan işletmeci Umut Evirgen, yakın arkadaşı Özge Özpirinçci'nin fotoğraflarını çekti. Kızı Mercan'ı dünyaya geitrdikten sonra ilk kez profesyonel fotoğraf çekimleri paylaşan Özge Özpirinçci'yi görenler dönüp bir daha baktı. İşte o kareler...