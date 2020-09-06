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Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in babasına bakın! Uğur Pektaş'tan ayrılan Gamze Özçelik....

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Survivor 2020'de sakatlığı nedeniyle diskalifiye şoku yaşayan Uğur Pektaş ile 2008 yılında hayatını birleştiren ve 2008 yılında ayrılan Özçelik, daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. ve kendisine bambaşka bir hayat kurdu. Kendisini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik'in ailesi merak ediliyor. Kız kardeşi Meltem sık sık paylaşımlar yapıyor ancak annesi ve babası merak konusu. İşte başta Gamze Özçelik'in babası olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

06.09.2020 17:33 - Son Güncelleme: 06.09.2020 17:39
Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in babasına bakın! Uğur Pektaş'tan ayrılan Gamze Özçelik....

İşte başta güzel yıldız Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin babaları ve anneleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in babasına bakın! Uğur Pektaş'tan ayrılan Gamze Özçelik....

SİNEM KOBAL VE ANNESİ

Nuray Kobal ve Sinem Kobal

Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in babasına bakın! Uğur Pektaş'tan ayrılan Gamze Özçelik....

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ANNE VE BABASI

Yıldız ve Mustafa İmirzalıoğlu

Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in babasına bakın! Uğur Pektaş'tan ayrılan Gamze Özçelik....

Sinem Kobal'ın annesi ve babası...

Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in babasına bakın! Uğur Pektaş'tan ayrılan Gamze Özçelik....

BAŞAK DİZER

Annesi Gülhan Dizer

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