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Arda Kural'dan ilk aşkı Yıldız Asyalı ve Sarp Levendoğlu hakkında bomba itiraf! Hastalığı yüzünden yıllarca ekranlardan uzak kalmıştı

Arda Kural'dan ilk aşkı Yıldız Asyalı ve Sarp Levendoğlu hakkında bomba itiraf! Hastalığı yüzünden yıllarca ekranlardan uzak kalmıştı
23.02.2022 13:19 - Son Güncelleme: 23.02.2022 13:20

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Arda Kural'dan ilk aşkı Yıldız Asyalı ve Sarp Levendoğlu hakkında bomba itiraf! Hastalığı nedeniyle yıllarca ekranlardan uzak kalmıştı Arda Kural... Son hali ile son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Arda, katıldığı bir magazin prgoramında peş peşe yaptığı itiraflarla gündeme geldi. Yıllar önce rol aldığı diziyle ilgili iddialarda bulunan Kural; rol arkadaşı Sarp Levendoğlu'nun kendisini dışladığını ve üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ileri sürdü. Arından ilk aşkı olan Yıldız Asyalı hakkında da çarpıcı itiraflarda bulundu.

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