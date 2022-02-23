Arda Kural’dan ilk aşkı Yıldız Asyalı ve Sarp Levendoğlu hakkında bomba itiraf! Hastalığı yüzünden yıllarca ekranlardan uzak kalmıştı

"SETTE ROL ARKADAŞLARIM BENİ DIŞLADI"

Emret Komutanım dizisinin çekimlerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Kural, canlı yayında şunları söyledi: "Çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm bu da 10 yıl sürdü. Büyük sıkıntılar yaşadım ama hayranlarım benden vazgeçmedi. Her şeye bir anda yoğunlaşmaya çalışınca kafam çok karıştı. Emret Komutanım setinde rol arkadaşlarım beni bilerek dışladı. Bir çekememezlik oldu herhalde. Beni ezip dışlamaya çalıştılar. O dönem namaz kılmaya başladım. Herkes benim için 'bu havalı ama aynı zamanda dine yöneldi' diyorlardı. Düşmanlar bunu çok kullandı."