Haberler Magazin Videoları Ezgi Sertel 'Adettendir dedik, hakkını verdik, göbecik attık' diyerek kıvırdığı anları paylaştı! Sosyal medya salladı...

Ezgi Sertel 'Adettendir dedik, hakkını verdik, göbecik attık' diyerek kıvırdığı anları paylaştı! Sosyal medya salladı...

Ezgi Sertel 'Adettendir dedik, hakkını verdik, göbecik attık' diyerek kıvırdığı anları paylaştı! Sosyal medya salladı...
23.02.2022 01:09 - Son Güncelleme: 23.02.2022 01:36

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Ezgi Sertel'den Mezdeke eşliğinde şov! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Arkadaşları ile altın gününe katılan Ezgi Sertel, Mezdeke eşliğinde dans ettiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. 'Adettendir dedik, hakkını verdik' diyen Sertel'in paylaşımı, kısa sürede gündem olarak sosyal medyayı salladı. Bakın Ezgi Sertel Mezdeke eşliğinde nasıl döktürdü...

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