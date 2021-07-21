Haberler Video Magazin Videoları <a href="/index/alina-boz?type=2" class="">Alina Boz</a> bikinisini giydi <a href="/index/bodrum?type=2" class="">Bodrum</a>'u ateşe verdi! Maraşlı'nın Mahur'unun yanında bu kez 17 yaş büyük sevgilisi yok

Alina Boz bikinisini giydi Bodrum'u ateşe verdi! Maraşlı'nın Mahur'unun yanında bu kez 17 yaş büyük sevgilisi yok

Alina Boz bikinisini giydi Bodrum'u ateşe verdi! Maraşlı'nın Mahur'unun yanında bu kez 17 yaş büyük sevgilisi yok
21.07.2021 11:29
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Son olarak atv ekranlarında yayınlanan ve final yapan Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren 1998 doğumlu güzel oyuncu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Sık sık Rus annesiyle gündeme gelen güzel oyuncu Alina Boz'un özel hayatı yakın mercek altında. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Alina Boz, soluğu Bodrum'da aldı. Alina Boz, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le birlikte Bodrum'a giderek yaz sezonunu açtı. Alina Boz önceki gün Turgutreis'te objektiflere takıldı.


Alina Boz bikinisini giydi Bodrum'u ateşe verdi! Maraşlı'nın Mahur'unun yanında bu kez 17 yaş büyük sevgilisi yok

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