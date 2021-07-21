Alina Boz bikinisini giydi Bodrum'u ateşe verdi! Maraşlı'nın Mahur'unun yanında bu kez 17 yaş büyük sevgilisi yok
Son olarak atv ekranlarında yayınlanan ve final yapan Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren 1998 doğumlu güzel oyuncu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Sık sık Rus annesiyle gündeme gelen güzel oyuncu Alina Boz'un özel hayatı yakın mercek altında. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Alina Boz, soluğu Bodrum'da aldı. Alina Boz, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le birlikte Bodrum'a giderek yaz sezonunu açtı. Alina Boz önceki gün Turgutreis'te objektiflere takıldı.
Sevgilisi Mithatcan Özer ve oyuncu arkadaşları ile tatil yapan Alina Boz önceki gün Turgutreis'teki Swiss Otel'de objektiflere takıldı. Son olarak 'Maraşlı' dizisinde rol alan Alina Boz, plajda tüm bakışları üzerinde topladı.
Alina Boz, Bodrum tatiline devam ediyor. Güzel oyuncunun yanında bu kez 17 yaş büyük sevgilisi Mithatcan Özer yoktu.
Gizem Karaca ve İlayda Alişan ile restoranda yemek yiyen 23 yaşındaki Alina Boz, daha sonra serinlemek için soluğu denizde aldı.
TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI
Bir arkadaşının bebeği ile denizde saatlerce oynayan Alina Boz, güzelliğiyle plajdaki tüm bakışları üzerinde topladı.
Oyuncu Alina Boz ile kendisinden 17 yaş büyük şarkıcı sevgilisi Mithat Can Özer, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki ünlü bir beach'te objektiflere takıldı.