Bir dönemin en gözde ana haber spikerlerinden biriydi Ali Kırca. Çeşitli kanallarda ana haber spikerliği yapan, Siyaset Meydanı adlı programla da hafızalara kazınan Ali Kırca, cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrasında ekranlardan elini eteğini çekmiş ve daha sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Çok uzun zamandır görüntü vermeyen ve son hali merak edilen Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı. Bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline gelen Ali Kırca'nın son haline 'tonton bir amca olmuş' yorumları yapıldı. İşte Ali Kırca'nın son hali.