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Ebru Gündeş Rassan Khoshnaw aşkı belgelendi!

Ebru Gündeş Rassan Khoshnaw aşkı belgelendi!
07.06.2022 19:27 - Son Güncelleme: 07.06.2022 19:27

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Ebru Gündeş 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'a pılını pırtını toplattı! Ebru Gündeş, 2010 yılında Reza Zarrab ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Alara adında bir kızı olmuştu. Gündeş, nikah masasına oturduktan 11 yıl sonra ise evliliğini sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcının bir süredir Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu konuşulmuştu. Aşk iddiaları hakkında suskunluğunu koruyan Gündeş'in kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı ve ünlü çiftin aşkı belgelendi.

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