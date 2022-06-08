Ali Kırca son haliyle yıllar sonra ortaya çıktı 'dede olmuşsun' Cinsel ilişki görüntüleri sonrası sırra kadem basmıştı
Bir dönemin en gözde ana haber spikerlerinden biriydi Ali Kırca. Çeşitli kanallarda ana haber spikerliği yapan, Siyaset Meydanı adlı programla da hafızalara kazınan Ali Kırca, cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrasında ekranlardan elini eteğini çekmiş ve daha sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Çok uzun zamandır görüntü vermeyen ve son hali merak edilen Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı. Bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline gelen Ali Kırca'nın son haline 'tonton bir amca olmuş' yorumları yapıldı. İşte Ali Kırca'nın son hali.
Bir dönemin en popüler anchormaniydi Ali Kırca. Hem sunduğu ana haber bültenleri hem de Siyaset Meydanı adlı programıyla Türk haberciliğinin önemli isimlerinden biri olarak göze çarpıyordu. Ancak malum kaset olayından sonra adeta sırra kadem bastı. Ve yıllar sonra ortaya çıkan Ali Kırca'nın son hali görenleri şaşkın çevirdi. Sosyal medya bunu konuşuyor.
Bir dönem seyircileri ekrana kilitleyen ünlü spiker Ali Kırca, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.
Türkiye'de bir döneme damga vuran haber spikerleri arasında yer alan Ali Kırca, Show TV'de çalıştığı sırada ortaya çıkan 5 dakikalık cinsel ilişki videosu nedeniyle zor günler yaşadı.
KADININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKMADI
Ali Kırca, kasette kimliği gizlenen bir kadınla ilişkiye girerken kayda alındı. Görüntülerde yer alan kadının, "Birlikte çektik, görüntülerde yok ama kamerayı düzelttiğimiz anlar bile oldu. Ev değil orası otel odası. İkimizin de içtiği bir geceydi, ben ondan daha sarhoştum. Görüntülerin tamamı 18 dakika" açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.