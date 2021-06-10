Aleyna Tilki hayalindeki erkeği açıkladı! ‘’Keko olucak, maço olacak’’

Şarkıcı Aleyna Tilki YouTube’da yayımlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Kendisi hakkında merak edilen birçok konu hakkında konuşan Tilki, erkek arkadaşında olması gereken özellikleri izleyenleri hem güldürdü hem şaşırttı. Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak." diyerek hayalindeki erkeği tarif etti.

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