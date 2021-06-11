Survivor kim elendi, kim gitti son dakika! Survivor eleme adayları kim?

Survivor eleme adayları kim? TV8’in sevilen yarışma programı Survivor'da bu haftanın eleme adayları belli oluyor. Son yapılan konseyde bir isim daha eleme potasına girdi. Günün dokunulmazlığını kazanan Berkay, adaya veda etmesini istediği bir kişinin ismini söyledi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da dün akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu finalde Batuhan'ı yenen mavi takımdan Poyraz kazanmıştı.

Dokunulmazlığı kazanan Poyraz, elenmesi yönünde kırmızı takımdan Batuhan'ın ismini söylemişti.

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan Berkay, elenmesi yönünde kendi takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismini söyledi.