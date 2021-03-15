Demet Akalın Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu: Destek olsak ne olacak, 'dünya starı olacağım' dedi yazık bak şimdi...

"STAR OLACAĞIM DİYORDU ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR"

Programında geçtiğimiz günlerde ilk İngilizce şarkısını çıkan Aleyna Tilki hakkında konuşan Akalın, "Dünya starı olacağım dedi yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Şarkısını dünya starı bir kızdan almadı mı? Kadın paylaşmadı bile. Bize kimse o kadar destek çıkmadı. Ben ilk çıktığında çok destek oldum. Olmuyor yani zorlamanın anlamı yok. 'Ben dünya starı olacağım' diyor sonra çocuk dizisinde başrolsün. Artık Hira bile açıp seyretmiyor" ifadelerini kullandı. Sivri dilli Tilki'nin kendisinden 28 yaş büyük Akalın'a ne yanıt vereceği merak ediliyor. İşte Aleyna Tilki ve Demet Akalın başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünllerin yaşları...