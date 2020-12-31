Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız'dan meydan okuma...

Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, Instagram'dan 'Antremanlara devam' notuyla yaptığı paylaşımla heyecanın dozunu arttırdı. Akıncı 1 Ocak 2021 Cuma günü Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin başrol oyuncularından Şükrü Özyıldız ise Akıncı çekimleri devam ederken bir yandan da antremanlarını aksatmıyor. İşte merakla beklenen Akıncı dizisi fragmanı ve oyuncu kadrosu...

Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız Instagram hesabından yaptığı paylaşımla heyecanın dozunu arttırdı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Şükrü Özyıldız başrol oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.

"Antremanlar devam, meydan okumalara kapım açık" diyerek hayranlarını heyecanlandıran Şükrü Özyıldız, Akıncı dizisinde olağanüstü bir performans ile izleyici karşısına çıkacak.