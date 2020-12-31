Haberler Video Magazin Videoları Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız'dan meydan okuma...

Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız'dan meydan okuma...

Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız'dan meydan okuma...
31.12.2020 09:17
Ana Sayfa 05:56
Polislere hakaret edip aracını...
Ana Sayfa 01:36
EDHO'nun Didem'i bakın kim...
Ana Sayfa 04:47
Alev topunu döndü
Ana Sayfa 07:31
Kuruluş Osman'da entrika...
Ana Sayfa 04:11
Şanlıurfa'da korkunç olay! O...
Ana Sayfa 01:18
Tekirdağ'da 151 şişe kaçak...
Ana Sayfa 01:54
Yılbaşı kısıtlaması öncesinde...
Ana Sayfa 02:27
Bakan Akar ve komutanlar sınır...
Ana Sayfa 00:34
Gözlerden uzak tutuyor ama......
Ana Sayfa 00:38
Şişli'de alarm! Hemşire rehin...
Ana Sayfa 04:32
Tekirdağ'da akılalmaz olay!...
Ana Sayfa 08:39
İkinci elde bu tehlikeye...

Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, Instagram'dan 'Antremanlara devam' notuyla yaptığı paylaşımla heyecanın dozunu arttırdı. Akıncı 1 Ocak 2021 Cuma günü Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin başrol oyuncularından Şükrü Özyıldız ise Akıncı çekimleri devam ederken bir yandan da antremanlarını aksatmıyor. İşte merakla beklenen Akıncı dizisi fragmanı ve oyuncu kadrosu...


Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız Instagram hesabından yaptığı paylaşımla heyecanın dozunu arttırdı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Şükrü Özyıldız başrol oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.

"Antremanlar devam, meydan okumalara kapım açık" diyerek hayranlarını heyecanlandıran Şükrü Özyıldız, Akıncı dizisinde olağanüstü bir performans ile izleyici karşısına çıkacak.

Magazin Videoları