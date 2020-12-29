Yıllardır aradığımız kan sonunda bulundu. Akıncı fragman ve konusuyla büyük ses getirdi. En çok izlenen ATV kanalı birbirinden güzel dizilerine bir yenisini daha ekledi. Tanıtımlarıyla bile herkesi kendine hayran bırakan hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile ilgi gören dizi için heyecan dolu geri sayım başladı.
Akıncı dizisinin nerede çekildiği, ne zaman başlayacağı gibi konular araştırılırken bir yandan da Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu gündemdeki yerini koruyor. İşte ATV'nin yeni dizisi Akınca hakkında tüm bilgiler…
AKINCI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Veli Çelik oturuyor. Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp / NTC Medya üstleniyor.
AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Fragmanları yayınlanmaya başladığından beri Türk televizyonlarına farklı bir soluk getireceği belli olan Akıncı'nın konusu ise; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor.
AKINCI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?
Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de doğdu. Annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz'e gitmiştir.
Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.
Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında "Derin Sular" adlı dizide görülmüştür. 2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.
2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı. 2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı.
Büşra Develi - Nergis
Büşra Develi Akıncı dizisinde Nergis rolünü canlandırıyor. Büşra Develi 1993 İzmit doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okudu. Enbe Orkestrası İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısı klibinde ve bir çok dizide rol aldı.
Yıldıray Şahinler- Cevdet
Yıldıray Şahinler Akıncı dizisinde Cevdet rolünü canlandırıyor. 7 Şubat 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yıldıray Şahinler İstanbul Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro kökenli bir dizi oyuncusu olan Yıldıray Şahinler ilk dizi deneyimini 1989 yılında oynadığı Ayaşlı ve kiracıları isimli dizide yaşamıştır.
Tolga Tekin- Orhan
Tolga Tekin Akıncı dizisinde Orhan rolünü canlandırıyor. Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde izlediğimiz Tolga Tekin Akıncı dizisinde oynayacak. 19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğan Tolga Tekin Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü bitirdikten sonra bir çok tiyatro ve dizide yer aldı.
Didem İnselel- Aylin
Didem İnselel Akıncı dizisinde Aylin rolünü canlandırıyor. Didem İnselel 13 Temmuz 1976 İstanbul doğumludur. Didem İnselel Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda ve Akademi İstanbul Radyo Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı. Didem İnselel bir çok programda sunuculuk yaptı ve dizilerde rol aldı.
Sermet Yeşil- Köksal
Sermet Yeşil Akıncı dizisinde Köksal rolünü canlandırıyor. 1977 Eskişehir doğumlu olan oyuncu Sermet Yeşil sinema ve tiyatro oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Tiyatro Anadolu'da görev aldı. Halen Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncularındandır.
Müge Boz- Beste
Müge Boz 1984 doğumlu. Akıncı dizisinde rol alacak olan Müge Boz Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi.Birçok dizi-film ve reklam projesinde yer alan Müge Boz, Akıncı dizisinde Beste rolünü canlandırıyor.
Erkan Bektaş- Kemal
Akıncı dizisinde Kemal rolünü canlandıracak. Akıncı dizisinde rol alan Erkan Bektaş 1972 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve birçok dizi filmlerinde rol aldı.