Yıllardır aradığımız kan sonunda bulundu. Akıncı fragman ve konusuyla büyük ses getirdi. En çok izlenen ATV kanalı birbirinden güzel dizilerine bir yenisini daha ekledi. Tanıtımlarıyla bile herkesi kendine hayran bırakan hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile ilgi gören dizi için heyecan dolu geri sayım başladı.

Akıncı dizisinin nerede çekildiği, ne zaman başlayacağı gibi konular araştırılırken bir yandan da Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu gündemdeki yerini koruyor. İşte ATV'nin yeni dizisi Akınca hakkında tüm bilgiler…