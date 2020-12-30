Akıncı bomba gibi geliyor! "Akıncı dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Büyük bir heyecanla beklenen Akıncı setinden görüntüler geldi. Sıra dışı senaryosu, aksiyon sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Akıncı'nın setinden görüntüler en az dizinin fragmanı kadar dikkat çekti. İşte "Yıllardır aradığımız kan bulundu" dedirten yeni dizi Akıncı fragmanı ve oyuncu kadrosu...

AKINCI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

En çok izlenen ATV kanalı birbirinden güzel dizilerine bir yenisini daha ekledi. Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın mücadelesini anlatan dizinin ilk bölüm fragmanıyla afişi yayınlandı. Tanıtımlarıyla bile herkesi kendine hayran bırakan hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile ilgi gören dizi için heyecan dolu geri sayım başladı. Akıncı dizisinin nerede çekildiği, ne zaman başlayacağı gibi konular araştırılırken bir yandan da Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. İşte ATV'nin yeni dizisi Akınca hakkında tüm bilgiler…