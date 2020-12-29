SON DAKİKA: Seren Serengil'in ameliyatını yapan doktor konuştu! Hastalığı ortaya çıktı | Dumping Sendromu nedir?

Son dakika haberi! Seren Serengil'in doktorundan açıklama geldi. Magazin gündemi 46 kiloya düşen Seren Serengil'in "Ameliyatsız yaza çıkamazmışım" sözleriyle sarsılmıştı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulan Seren Serengil'in son zamanlarda aşırı zayıflaması dikkat çekmişti. Seren Serengil'in zayıflığının altından ameliyat sonrası yaşadığı bir sağlık sorunu çıktı. Doktoru, Serengil'in gastrik bypass operasyonlarında rastlanan "Dumping Sendromu"na yakalandığını bildirdi.

Seren Serengil'in doktorundan son dakika açıklaması geldi. Magazin gündemi 46 kiloya düşen Seren Serengil'in "Ameliyatsız yaza çıkamazmışım" sözleriyle sarsılmıştı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulan Seren Serengil'in son zamanlarda aşırı zayıflaması dikkat çekmişti. Seren Serengil'in zayıflığının altından büyük bir sağlık sorunu çıktı.







Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hastalığı duyuran Seren Serengil sevenlerini üzdü. Son dakika olarak magazine düşen haber sonrası herkes Seren Serengil'in hastalığını merak etti. Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'in hastalığı ne?



Seren Serengil'in hastalığı ile ilgili açıklama doktorundan geldi. Seren Serengil'in 'Gastrik bypass' ameliyatını yapan Op. Dr. Ersin Aksu sanatçının hastalığını Dumping Sendromu olarak açıkladı. Peki Dumping Sendromu nedir? İşte Seren Serengil'in doktorunun açıklaması...









Son dönemde magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Öncelikle Seren Serengil'in Instagram story'sinden Serkan Dağıstan'lının paylaştığı ve Serengil'in rahatsızlığını dile getirdiği bir paylaşım yapılmıştı.









Instagram hesabından açıklama yapan Serengil paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum...









Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetmierim yapılacak. Bazen aylarca yoğum bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunuda atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah...









Seren Serengil korkutan açıklaması sonrası gelen yorumlara da isyan etti.



ASILSIZ BİR SÜRÜ İDDİA VE ÇİRKİNLİKLER... EMİNİYET İŞE EL ATTI

Seren Serengil "Sevgili takipçilerim, sevenlerim, benim hakkımda asılsız bir sürü iddia ve çirkinlikler yazan iftiralar atan bir grup kadın var bunları az çok kimler biliyorsunuz... bunlar bir olup işleri güçleri olmadığından her gün bir şeyler üretiyorlar. Bunlardan bir tanesinin bir gazeteden kovulma nedeni bu iftiralar ve tehditlerdir. Hala bunları fake hesaplardan yapmaya devam etmektedir. Bunlar bir örgüt olarak birlikte hareketlerine devam etmektedirler.







Bunların sayfaları birbirleriyle olan bağlantıları birlikte hareket edip iftiralar attıkları tarafımızdan bilinmekteydi. Ancak ispat süreci uzun sürüyor ip adresleri yurtdışı olduğundan biz yarın bu kişilerin adlarıyla ve bunların benle uğraşma nedenleriyle savcılığa şahıslara şikayette bulunacağız. Bu tür yalan ve iftiraları tanıdıkları basın mensuplarına da yazdırıyorlar. Onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. İtibar etmeyiniz... Biraz daha yazmalarını bekledik. Bugün itibarıyla emniyet işe el attı." dedi.







"MİDE AMELİYATLARI SONRASI DUMPİNG SENDROMU GÖRÜLEBİLİYOR"

Op. Dr. Ersin Aksu, Serengil'in hastalığıyla ilgili, "Gastrik bypass operasyonlarında "Dumping Sendromu" dediğimiz bir sendrom var. Bu genelde yediğimiz gıdanın ince bağırsağı hızlı geçişi sonrası halsizlik, baş dönmesi bazen de çarpıntı gibi bir takım olumsuzluklar olabiliyor. Özellikle şekerli gıdaları yediğimizde oluşuyor. Seren Hanım'da böyle bir durum yapıyor, özellikle sabahları. Mide ameliyatının doğasında olan bir şey. Herkeste olacak diye bir kaide yok ama bazen olabiliyor. Geçici bir dönemi oluyor bu semptomun, vücut zaman içerisinde alıştırıyor buna kendini. Bizim de az bir zamanımız kaldı, inşallah bunu geçirdiğimiz zaman rahatlayacağız." dedi.









"HAFTADA BİRKAÇ GÜN SERUM TAKILACAK"

Aksu'nun sözlerinin ardından konuşan Serengil, su içemediği için ilaç ve vitaminleri alamadığını belirterek 46 kiloya düştüğünü söyledi. Op. Dr. Aksu'nun tavsiyeleriyle haftada birkaç gün hastaneye gideceğini ve serum takılacağını belirten Serengil, kilo kaybı sürerse tekrar ameliyat olmayı düşündüğünü söyledi.







SERENGİL 4 YIL ÖNCE AMELİYAT OLMUŞTU

Seren Serengil 4 yıl önce hayalindeki kiloya kavuşmak için mide küçültme ameliyatı olup 25 kilo vermişti. O dönemde Serengil'in ameliyat olma kriterlerine uyup uymadığı tartışma konusu olmuştu.