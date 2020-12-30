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Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın 'Canından çok sevdiği Burcu'su ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Şükrü Özyıldız'ın kardeşi...

Akıncı ile Şükrü Özyıldız ekranlara bomba gibi dönüyor... atv ekranlarında izleyiciye yeni yılın ilk günü 'merhaba' diyecek olan, oyuncu kadrosunda Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Ercü Turan, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Serhan Onat, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Kubilay Yılmaz, Zeynep Melisa Alpergün, Eren İnan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken ismi dizinin başrolü yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız. 32 yaşında başarılı oyuncu yakışılıklığıyla da adından söz ettiriyor. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Şükrü Özyıldız'ı kardeşi Burcu Özyıldız'la görenler şaştı kaldı. İki kardeşin benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte başta Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

30.12.2020 11:34 - Son Güncelleme: 30.12.2020 11:34
Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın 'Canından çok sevdiği Burcu'su ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Şükrü Özyıldız'ın kardeşi...

Ekranların yakışıklı ve başarılı oyuncusu Şükrü Özyıldız, Akıncı ile gümbür gümbür geliyor. Son olarak Alice Müzikali'yle rüştünü ispat eden 32 yaşında Şükrü Özyıldız hakkında araştırma yapanlar kız kardeşi Burcu'yla karşılaştı.

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Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın 'Canından çok sevdiği Burcu'su ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Şükrü Özyıldız'ın kardeşi...

İşte başta Şükrü Özyıldız olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın 'Canından çok sevdiği Burcu'su ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Şükrü Özyıldız'ın kardeşi...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın 'Canından çok sevdiği Burcu'su ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Şükrü Özyıldız'ın kardeşi...
Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın 'Canından çok sevdiği Burcu'su ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Şükrü Özyıldız'ın kardeşi...
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