atv'nin yeni yılın ilk günü yayınlanacak olan yeni dizisi 'Akıncı'nın setini ilk kez A Haber görüntüledi! İşte atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın İstanbul Beykoz'daki seti...
AKINCI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
En çok izlenen ATV kanalı birbirinden güzel dizilerine bir yenisini daha ekledi. Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın mücadelesini anlatan dizinin ilk bölüm fragmanıyla afişi yayınlandı. Tanıtımlarıyla bile herkesi kendine hayran bırakan hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile ilgi gören dizi için heyecan dolu geri sayım başladı. Akıncı dizisinin nerede çekildiği, ne zaman başlayacağı gibi konular araştırılırken bir yandan da Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. İşte ATV'nin yeni dizisi Akınca hakkında tüm bilgiler…
AKINCI 1. BÖLÜM FRAGMANI
AKINCI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Veli Çelik oturuyor. Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp / NTC Medya üstleniyor.
AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Fragmanları yayınlanmaya başladığından beri Türk televizyonlarına farklı bir soluk getireceği belli olan Akıncı'nın konusu ise; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor.
AKINCI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?
Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de doğdu. Annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz'e gitmiştir.
Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.
Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında "Derin Sular" adlı dizide görülmüştür.
2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.
2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.
2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı.