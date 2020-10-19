Ajda Pekkan'la birlikte olduğu iddia edilen Hakan Altun 'aşk' sorularını yanıtsız bıraktı

Geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan'la birlikte olduğu iddia edilen Hakan Altun, Bodrum'dan İstanbul'a döndü. Altun, önceki gün Arnavutköy'deydi. Hakan Altun, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında tek kelime etmedi.
Geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan'la birlikte olduğu iddia edilen Hakan Altun, Bodrum'dan İstanbul'a döndü. Altun, önceki gün Arnavutköy'deydi.
Mekandan sabaha karşı saat 03.00'te çıkan ünlü sanatçıya Süperstar aşkı soruldu. Hakan Altun, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında tek kelime etmedi.