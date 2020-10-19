Burcu Kıratlı ile boşandığı eşi Sinan Akçıl yine ayrıldı! 9 ay evli kalmışlardı...

Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, geçen yıl Eylül'de boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili, kısa süre sonra barıştı. İkinci kez evleneceklerine kesin gözle bakılan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı. 38 yaşındaki Akçıl ve 31 yaşındaki Kıratlı, sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi, hatta evlerini de ayırdı.

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ünlü çift, bir kez daha ayrılık haberiyle gündeme geldi.

Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın arasına kara kedi girdi! İkili, Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine girdi, geçen yıl Eylül'de ise boşandı. Ancak ayrılık uzun sürmedi ve ikili kısa süre sonra barıştı. Hatta Akçıl, yazın Kıratlı'ya yeniden evlilik teklif etti. İkili, önceki gün ise birbirlerini Instagram'da takipten çıktı.

Şarkıcı, iki gün önce Burcu Kıratlı ile ilgili sorulara "Konuşmuyoruz arkadaşlar" yanıtını vermişti.

'İLK KEZ TEK EŞLİYİM'

Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programdaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." demişti.

Burcu Kıratlı ile ilişkisine de değinen Akçıl, "Şu anda Burcu ile beraberiz. Evlendik ve boşandık. Şimdi devam ediyoruz. Bizimki inatlaşmaydı. Önce bir 'oh be' diyorsunuz sonra tahmin ettiğim gibi olmadı. Sonra tekrar denemek istedik." şeklinde konuşmuştu.